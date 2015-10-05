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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Москва
Коломна - Москва: обзор матча 05 октября 2015
Коломна
05.10.2015, понедельник, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
1 : 3
Завершен
Москва
5'
В. Никитянов
23'
Д. Санталов
46'
Н. Дюков
80'
Н. Жданкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коломна - Москва
90'
Замена
Д. Горбунов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
С. Рудоманов
️️️️
В. Никитянов
88'
87'
Замена
Р. Садыхов
️️️️
Н. Дюков
83'
Замена
И. Локшин
️️️️
Д. Санталов
80'
ГОЛ! 1:3!
Н. Жданкин
Замена
А. Воронков
️️️️
И. Шамарин
78'
Замена
С. Турченков
️️️️
А. Гадзаов
74'
73'
Замена
К. Павлов
️️️️
И. Родин
Замена
Д. Садиков
️️️️
С. Пчёлкин
56'
46'
ГОЛ! 1:2!
Н. Дюков
Желтая карточка
А. Гадзаов
37'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Санталов
ГОЛ! 1:0!
В. Никитянов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
19
Владислав Никитянов
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
9
Артем Викулов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
2
Артем Добролович
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
34
Вячеслав Данилин
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
31
Андрей Спирин
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
12
Сергей Турченков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
18
Денис Горбунов
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
9
Андрей Ляднев
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
2-5-1-2
23
Корольков
7
Бушуев
2
Савельев
35
Гадзаов
15
Джигкаев
10
Лушников
18
Новичков
25
Шамарин
19
Никитянов
9
Викулов
8
Пчёлкин
3-2-5
16
Мусин
20
Полюткин
21
Орлов
82
Мамонов
25
Жданкин
2
Добролович
34
Данилин
14
Санталов
52
Нетфуллин
87
Родин
8
Дюков
19
Никитянов
6
Рудоманов
6
Рудоманов
19
Никитянов
25
Шамарин
17
Воронков
17
Воронков
25
Шамарин
35
Гадзаов
12
Турченков
12
Турченков
35
Гадзаов
8
Пчёлкин
11
Садиков
11
Садиков
8
Пчёлкин
25
Жданкин
18
Горбунов
18
Горбунов
25
Жданкин
8
Дюков
21
Садыхов
21
Садыхов
8
Дюков
14
Санталов
22
Локшин
22
Локшин
14
Санталов
87
Родин
11
Павлов
11
Павлов
87
Родин
Остались в запасе
Коломна
Москва
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
31
Андрей Спирин
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
9
Андрей Ляднев
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
31
Андрей Спирин
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
9
Андрей Ляднев
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
35
Александр Романов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Коломна - Москва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чернецов
(Смоленск)
Стадион:
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