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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Сызрань-2003
Нефтехимик - Сызрань-2003: обзор матча 15 сентября 2015
Нефтехимик
15.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
2 : 3
Завершен
Сызрань-2003
3'
С. Морозов
24'
Р. Шония
7'
С. Цыганов
43'
В. Пьянченко
90+1'
В. Пьянченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Сызрань-2003
90'
+1
Желтая карточка
С. Дзодзиев
90'
+1
Желтая карточка
С. Горелов
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
В. Пьянченко
Замена
А. Васянович
️️️️
Р. Салимов
87'
85'
Замена
А. Морейес
️️️️
И. Рыжков
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Секретов
83'
81'
Замена
С. Еремеев
️️️️
М. Жестков
77'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
П. Котов
76'
74'
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Березун
Желтая карточка
А. Секретов
72'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Духнов
67'
62'
Желтая карточка
В. Пьянченко
Замена
Н. Родионов
️️️️
Р. Шония
56'
53'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Е. Яцкий
43'
ГОЛ! 2:2!
В. Пьянченко
Желтая карточка
П. Котов
41'
ГОЛ! 2:1!
Р. Шония
24'
7'
ГОЛ! 1:1!
С. Цыганов
ГОЛ! 1:0!
С. Морозов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
21
Руслан Шония
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
17
Сергей Симонов
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
33
Никита Родионов
ЦП
8
Артем Кузьмичев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
14
Александр Ивашин
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
4-3-1-2
1
Самохвалов
17
Котов
15
Ярославцев
3
Сурков
2
Морозов
10
Секретов
23
Решетников
28
Духнов
5
Салимов
5
Лаврентьев
21
Шония
4-1-4-1
31
Барсуков
2
Горелов
2
Никулов
63
Рыжков
25
Лавлинский
7
Пьянченко
71
Жестков
11
Березун
77
Яцкий
17
Симонов
9
Цыганов
28
Духнов
8
Малеев
8
Малеев
28
Духнов
21
Шония
33
Родионов
33
Родионов
21
Шония
17
Котов
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
17
Котов
10
Секретов
13
Почивалин
13
Почивалин
10
Секретов
5
Салимов
30
Васянович
30
Васянович
5
Салимов
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
77
Яцкий
14
Ивашин
14
Ивашин
77
Яцкий
11
Березун
5
Евсеев
5
Евсеев
11
Березун
71
Жестков
21
Еремеев
21
Еремеев
71
Жестков
63
Рыжков
24
Морейес
24
Морейес
63
Рыжков
Остались в запасе
Нефтехимик
Сызрань-2003
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
24
Роман Терехин
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
24
Роман Терехин
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нефтехимик - Сызрань-2003
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
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КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
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