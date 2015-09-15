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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Брентфорд
Мидлсбро - Брентфорд: обзор матча 15 сентября 2015
Мидлсбро
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
35'
К. Стуани
69'
К. Стуани
77'
А. Адома
49'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Брентфорд
90'
+1
Замена
Р. Вудс
️️️️
А. МакКормак
Замена
Кике
️️️️
Д. Наджент
88'
86'
Желтая карточка
Й. Барбе
80'
Желтая карточка
М. Колен
78'
Замена
Д. Удумага
️️️️
М. Джуричин
Замена
А. Форшоу
️️️️
К. Стуани
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Адома
Пас отдал
Д. Наджент
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Адома
69'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Фаббрини
60'
58'
Желтая карточка
А. Джадж
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вибе
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
47'
Желтая карточка
Д. Наджент
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
Д. Фаббрини
35'
Желтая карточка
К. Стуани
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Кике
ЦФ
Брентфорд
31
Марк Смит
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
35
Джермейн Удумага
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3-3-4
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
45
Аморебиета
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
35
Наджент
10
Нсуе
7
Стуани
31
Фаббрини
3-5-1
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
7
Джуричин
26
Вибе
8
Дьягурага
4
МакКормак
31
Джадж
5
Барбе
7
Стуани
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Стуани
31
Фаббрини
37
Адома
37
Адома
31
Фаббрини
35
Наджент
19
Кике
19
Кике
35
Наджент
7
Джуричин
35
Удумага
35
Удумага
7
Джуричин
4
МакКормак
18
Вудс
18
Вудс
4
МакКормак
Остались в запасе
Мидлсбро
Брентфорд
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
7
Серхи Каньос
ПВ
31
Марк Смит
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
31
Марк Смит
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Статистика матча Мидлсбро - Брентфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
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