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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Ижевск
Нижний Новгород - Ижевск: обзор матча 15 сентября 2015
Нижний Новгород
15.09.2015, вторник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ижевск
42'
М. Сорочкин
80'
Н. Вдовиченко
87'
А. Абрамов
61'
М. Малаховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Ижевск
87'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Р. Семякин
ГОЛ! 3:1!
А. Абрамов
87'
Желтая карточка
М. Сорочкин
86'
84'
Замена
Д. Чушъялов
️️️️
М. Канаев
82'
Желтая карточка
Б. Садыков
ГОЛ! 2:1!
Н. Вдовиченко
80'
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Ткач
77'
74'
Замена
Д. Кибардин
️️️️
М. Малаховский
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Недогода
71'
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
И. Беляков
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Малаховский
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Шадрин
Замена
Н. Васильев
️️️️
Н. Кабаев
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Сорочкин
42'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
И. Менделев
19'
16'
Желтая карточка
С. Данилов
Желтая карточка
М. Ершов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
37
Евгений Ушаков
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-2-4-1
31
Анисимов
15
Ершов
14
Недогода
3
Маслов
90
Хрипков
4
Абрамов
6
Менделев
21
Нестеров
13
Ткач
8
Кабаев
10
Беляков
2-2-5-1
22
Воронин
44
Садыков
13
Семякин
17
Канаев
37
Ушаков
7
Данилов
18
Малаховский
62
Шадрин
15
Сафин
27
Симанов
13
Цыганцов
10
Беляков
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
10
Беляков
13
Ткач
5
Жильцов
5
Жильцов
13
Ткач
8
Кабаев
96
Васильев
96
Васильев
8
Кабаев
6
Менделев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
6
Менделев
14
Недогода
92
Голубев
92
Голубев
14
Недогода
17
Канаев
14
Чушъялов
14
Чушъялов
17
Канаев
62
Шадрин
27
Елисеев
27
Елисеев
62
Шадрин
18
Малаховский
3
Кибардин
3
Кибардин
18
Малаховский
13
Семякин
50
Козлов
50
Козлов
13
Семякин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ижевск
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
37
Лев Потапов
ЦЗ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нижний Новгород - Ижевск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Северный
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