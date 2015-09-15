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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Атлетико
Галатасарай - Атлетико: обзор матча 15 сентября 2015
Галатасарай
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
18'
А. Гризманн
25'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Атлетико
80'
Замена
О. Торрес
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
Я. Озтекин
73'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Л. Подольски
71'
64'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Б. Йылмаз
64'
62'
Замена
Габи
️️️️
Л. Вьетто
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
Замена
Я. Озтекин
️️️️
С. Сариоглу
46'
Замена
У. Булут
️️️️
Э. Чолак
32'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Годин
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Муслера
55
Сариоглу
64
Денайе
22
Балта
23
Кароль
2
Кайя
8
Инан
8
Чолак
10
Подольски
10
Снейдер
17
Йылмаз
4-3-3
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
6
Сикейра
6
Коке
8
Ньигес
5
Тиагу
10
Вьетто
9
Мартинес
7
Гризманн
55
Сариоглу
7
Озтекин
7
Озтекин
55
Сариоглу
8
Чолак
9
Булут
9
Булут
8
Чолак
10
Подольски
11
Гюмюш
11
Гюмюш
10
Подольски
10
Вьетто
14
Габи
14
Габи
10
Вьетто
8
Ньигес
8
Торрес
8
Торрес
8
Ньигес
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
Остались в запасе
Галатасарай
Атлетико
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Галатасарай - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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