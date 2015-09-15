Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
Болтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 15 сентября 2015
Болтон
15.09.2015, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
80'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Замена
Э. Хески
️️️️
Г. Мадин
79'
77'
Замена
А. Лопес
️️️️
С. Хатчинсон
73'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
Замена
С. Добби
️️️️
З. Клоу
72'
70'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
68'
Желтая карточка
М. Сугу
67'
Замена
М. Сугу
️️️️
М. Матиаш
62'
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
М. Дэйвис
57'
Желтая карточка
Д. Мокси
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
20
Зак Клоу
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
42
Том Уокер
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
28
Моду Сугу
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-1-2
13
Амос
21
Мокси
2
Жуано
13
Дерик
38
Уилсон
16
Дэйвис
31
Даннс
24
Фини
11
Силва
14
Мадин
20
Клоу
3-3-1-3
33
Уайлдсмит
12
Лис
5
Хатчинсон
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
6
Тернер
10
Беннэн
7
Матиаш
45
Форестьери
9
Нухиу
20
Клоу
23
Добби
23
Добби
20
Клоу
14
Мадин
19
Хески
19
Хески
14
Мадин
7
Матиаш
28
Сугу
28
Сугу
7
Матиаш
5
Хатчинсон
14
Лопес
14
Лопес
5
Хатчинсон
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
Остались в запасе
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Болтон - Шеффилд Уэнсдэй
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Рибок
Новости команд
Все
Болтон
Шеффилд Уэнсдэй
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+