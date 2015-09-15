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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 15 сентября 2015
Престон
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
50'
Н. Килкенни
81'
А. Уилбрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
87'
Замена
К. Эгард
️️️️
Д. Коджиа
Замена
У. Кин
️️️️
С. Мэй
85'
Замена
А. Брауне
️️️️
Н. Килкенни
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Д. Брайан
Замена
И. Дойл
️️️️
К. Хамфри
72'
65'
Замена
М. Литтл
️️️️
Л. Мур
ГОЛ! 1:0!
Н. Килкенни
Пас отдал
Г. Каннингэм
50'
14'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Н. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-4-2
1
Пикфорд
5
Кларк
23
Хантингтон
3
Райт
8
Каннингэм
7
Хамфри
19
Уэлш
14
Джонсон
8
Килкенни
24
Мэй
14
Гарнер
3-2-2-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
26
Мур
12
Эйлинг
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
8
Килкенни
8
Брауне
8
Брауне
8
Килкенни
24
Мэй
18
Кин
18
Кин
24
Мэй
7
Хамфри
9
Дойл
9
Дойл
7
Хамфри
26
Мур
2
Литтл
2
Литтл
26
Мур
17
Бэйкер
33
Уильямс
33
Уильямс
17
Бэйкер
26
Коджиа
18
Эгард
18
Эгард
26
Коджиа
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
29
Бен Хамер
ВР
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Дипдэйл
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