Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Карелия
Сочи - Карелия: обзор матча 15 сентября 2015
Сочи
15.09.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
2 : 0
Завершен
Карелия
21'
М. Рогов
69'
И. Сериков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Карелия
Замена
Д. Вихров
️️️️
В. Комисов
88'
Желтая карточка
И. Сериков
83'
79'
Замена
Р. Джаббаров
️️️️
Н. Смирнов
78'
Замена
Е. Ховченин
️️️️
Е. Кострюхин
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Кулишев
76'
Замена
А. Малахов
️️️️
В. Ослоновский
76'
Замена
Е. Козлов
️️️️
М. Рогов
69'
ГОЛ! 2:0!
И. Сериков
69'
65'
Замена
В. Решетнев
️️️️
А. Полунин
Замена
И. Сериков
️️️️
В. Филатов
65'
Желтая карточка
В. Комисов
49'
Желтая карточка
М. Коваленко
49'
26'
Желтая карточка
Р. Протасов
ГОЛ! 1:0!
М. Рогов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
9
Сергей Киселев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Сочи
74
Александр Кузнецов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
88
Михаил Коркин
ЦФ
30
Максим Таленко
ЦФ
4-4-2
30
Цветков
21
Филатов
17
Иванов
26
Луканченков
15
Коваленко
31
Рогов
17
Комисов
7
Песегов
37
Ослоновский
17
Горбунов
32
Кулишев
4-5-1
28
Федоров
3
Кадеев
14
Несмачных
8
Смирнов
9
Киселев
18
Кострюхин
17
Полунин
27
Корнышев
87
Протасов
27
Апатин
12
Кириллов
17
Комисов
6
Вихров
6
Вихров
17
Комисов
32
Кулишев
18
Каташевский
18
Каташевский
32
Кулишев
37
Ослоновский
97
Малахов
97
Малахов
37
Ослоновский
31
Рогов
7
Козлов
7
Козлов
31
Рогов
21
Филатов
5
Сериков
5
Сериков
21
Филатов
18
Кострюхин
10
Ховченин
10
Ховченин
18
Кострюхин
8
Смирнов
23
Джаббаров
23
Джаббаров
8
Смирнов
17
Полунин
2
Решетнев
2
Решетнев
17
Полунин
Остались в запасе
Сочи
Карелия
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
74
Александр Кузнецов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
88
Михаил Коркин
ЦФ
30
Максим Таленко
ЦФ
Остались в запасе
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
74
Александр Кузнецов
ВР
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
88
Михаил Коркин
ЦФ
30
Максим Таленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Карелия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Карелия
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
15 ноября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+