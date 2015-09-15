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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Боруссия М
Севилья - Боруссия М: обзор матча 15 сентября 2015
Севилья
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
47'
К. Гамейро (П)
66'
Э. Банега (П)
84'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Боруссия М
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
89'
ГОЛ! 3:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
М. Крон-Дели
84'
83'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Раффаэл
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
83'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
78'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
76'
73'
Замена
Н. Шульц
️️️️
А. Хан
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Гамейро
71'
67'
Замена
М. Дауд
️️️️
Л. Штиндль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Банега
66'
52'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
50'
49'
Желтая карточка
Р. Брауверс
49'
Желтая карточка
Я. Зоммер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
3
Андреолли
23
Коке
20
Крыховяк
19
Рейес
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Витоло
9
Гамейро
3-2-3-2
1
Зоммер
4
Корб
4
Брауверс
24
Янчке
6
Нордтвейт
17
Вендт
28
Хан
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
16
Траоре
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
9
Гамейро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Гамейро
28
Хан
14
Шульц
14
Шульц
28
Хан
13
Штиндль
81
Дауд
81
Дауд
13
Штиндль
11
Раффаэл
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Раффаэл
Остались в запасе
Севилья
Боруссия М
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Севилья - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 00:40)
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