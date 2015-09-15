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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 15 сентября 2015
Бирмингем Сити
15.09.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
54'
Д. Блэксток
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
84'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Коттерилл
80'
77'
Замена
Д. Воган
️️️️
К. Эбесилио
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Д. Тораль
69'
64'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Блэксток
Замена
Д. Грей
️️️️
Ж. Магома
63'
61'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Д. Уорд
56'
Желтая карточка
Д. Уорд
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Блэксток
Пас отдал
Д. Уорд
Желтая карточка
Д. Коттерилл
49'
37'
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Д. Тораль
34'
Желтая карточка
С. Глисон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Кайл Эбесилио
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
41
Кэддис
5
Моррисон
23
Спектор
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
21
Тораль
25
Глисон
19
Магома
8
Дональдсон
11
Коттерилл
4-4-2
24
Де Врис
6
Уилсон
15
Пинильос
2
Личай
5
Миллс
15
Эбесилио
14
Бурк
23
Лэнсбери
23
Осборн
16
Уорд
20
Блэксток
11
Коттерилл
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Коттерилл
19
Магома
10
Грей
10
Грей
19
Магома
21
Тораль
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
21
Тораль
15
Эбесилио
8
Воган
8
Воган
15
Эбесилио
16
Уорд
20
Мендес
20
Мендес
16
Уорд
20
Блэксток
8
О'Грэди
8
О'Грэди
20
Блэксток
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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