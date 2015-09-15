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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вольфсбург - ЦСКА
Вольфсбург - ЦСКА: обзор матча 15 сентября 2015
Вольфсбург
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
40'
Ю. Дракслер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - ЦСКА
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Д. Калиджиури
85'
78'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Шюррле
76'
65'
Замена
С. Думбия
️️️️
Б. Натхо
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
4
Данте
14
Густаво
28
Треш
20
Шюррле
7
Дракслер
20
Калиджиури
12
Дост
10
Крузе
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Натхо
26
Еременко
7
Муса
18
Тошич
20
Калиджиури
23
Гилявоги
23
Гилявоги
20
Калиджиури
20
Шюррле
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Шюррле
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Натхо
22
Думбия
22
Думбия
10
Натхо
Остались в запасе
Вольфсбург
ЦСКА
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Вольфсбург - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол 1
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