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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шахтер
Реал - Шахтер: обзор матча 15 сентября 2015
Реал
15.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 0
Завершен
Шахтер
29'
К. Бензема
54'
К. Роналду (П)
63'
К. Роналду (П)
81'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шахтер
83'
Замена
Бернард
️️️️
А. Гладкий
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
81'
79'
Желтая карточка
М. Малышев
75'
Желтая карточка
А. Кучер
73'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
66'
Замена
М. Малышев
️️️️
Тайсон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
63'
59'
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
54'
50'
Вторая желтая
Т. Степаненко
Замена
Пепе
️️️️
Р. Варан
46'
31'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
М. Ковачич
️️️️
Г. Бэйл
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
29'
Травма
Г. Бэйл
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Реал
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
6
Азеведо
50
Кучер
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
20
Гладкий
11
Тайсон
19
Варан
3
Пепе
3
Пепе
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
18
Бэйл
8
Ковачич
8
Ковачич
18
Бэйл
11
Тайсон
17
Малышев
17
Малышев
11
Тайсон
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
20
Гладкий
11
Бернард
11
Бернард
20
Гладкий
Остались в запасе
Реал
Шахтер
1
Кико Касилья
ВР
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Реал - Шахтер
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович (Хорватия) Миро Гргич (Хорватия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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