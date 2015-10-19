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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Армавир
Тюмень - Армавир: обзор матча 19 октября 2015
Тюмень
19.10.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
29'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Армавир
Замена
Р. Локтионов
️️️️
Д. Кленкин
90'
89'
Замена
К. Морозов
️️️️
Т. Царикаев
87'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
81'
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Васильев
Замена
А. Полин
️️️️
А. Павленко
79'
Желтая карточка
В. Кичин
73'
57'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Л. Джаркава
51'
Желтая карточка
А. Воронкин
31'
Желтая карточка
И. Падерин
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3-2-3-1
35
Телков
7
Нежелев
30
Таказов
77
Павленко
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
9
Мамтов
2-1-5-1-1
71
Ревякин
55
Тараканов
20
Дугалич
17
Царикаев
88
Джаркава
3
Воронкин
25
Арзиани
90
Михеев
10
Падерин
17
Васильев
10
Амбарцумян
77
Павленко
8
Полин
8
Полин
77
Павленко
4
Кленкин
4
Локтионов
4
Локтионов
4
Кленкин
17
Царикаев
99
Морозов
99
Морозов
17
Царикаев
17
Васильев
19
Алексанян
19
Алексанян
17
Васильев
88
Джаркава
63
Рыжов
63
Рыжов
88
Джаркава
Остались в запасе
Тюмень
Армавир
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
94
Александр Степанов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Армавир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Геолог
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