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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Оренбург
Волга - Оренбург: обзор матча 19 октября 2015
Волга
19.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
43'
А. Козлов
9'
А. Друзин
48'
А. Делькин
81'
Х. Аппаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Оренбург
90'
Желтая карточка
В. Афонин
87'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
86'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Бреев
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Аппаев
74'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Д. Маляка
72'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Кухарчук
65'
63'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Друзин
61'
Желтая карточка
А. Ойеволе
48'
ГОЛ! 1:2!
А. Делькин
Замена
Р. Колев
️️️️
А. Миносян
46'
Желтая карточка
А. Буйволов
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
43'
39'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
И. Кухарчук
34'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Петров
19'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Друзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вавилин
25
Буйволов
3
Пасько
77
Прошин
19
Гарбуз
6
Полянин
7
Миносян
15
Маляка
10
Петров
44
Кухарчук
11
Саркисов
3-3-3-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
90
Делькин
44
Кухарчук
77
Костюков
77
Костюков
44
Кухарчук
7
Миносян
15
Колев
15
Колев
7
Миносян
15
Маляка
9
Лукьянов
9
Лукьянов
15
Маляка
10
Петров
32
Козлов
32
Козлов
10
Петров
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
23
Бреев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
23
Бреев
30
Друзин
84
Воробьев
84
Воробьев
30
Друзин
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Волга
Оренбург
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волга - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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