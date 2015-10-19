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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тосно
Балтика - Тосно: обзор матча 19 октября 2015
Балтика
19.10.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 3
Завершен
Тосно
7'
А. Рябокобыленко
22'
П. Голышев
43'
Д. Лаптев
54'
С. Прокофьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тосно
90'
+1
Замена
С. Причиненко
️️️️
Р. Мухаметшин
Пенальти не реализован!
И. Гелоян
87'
78'
Замена
М. Астафьев
️️️️
П. Голышев
Замена
В. Запрудских
️️️️
Н. Глушков
77'
Замена
М. Волков
️️️️
О. Ланин
75'
70'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Лаптев
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Земченков
60'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
56'
55'
Замена
В. Ильин
️️️️
С. Прокофьев
54'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Прокофьев
50'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Макарчук
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лаптев
35'
Желтая карточка
Г. Чиркин
22'
ГОЛ! 1:1!
П. Голышев
Желтая карточка
Н. Глушков
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-4
16
Барановский
17
Макарчук
4
Овсиенко
39
Цуканов
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
93
Каленкович
7
Чхапелия
47
Глушков
23
Земченков
4-1-2-3
1
Кобозев
5
Ковальчик
25
Смирнов
29
Мищенко
2
Аравин
25
Бочков
8
Чиркин
9
Мухаметшин
10
Лаптев
72
Голышев
11
Прокофьев
47
Глушков
68
Запрудских
68
Запрудских
47
Глушков
23
Земченков
22
Алексеев
22
Алексеев
23
Земченков
17
Макарчук
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Макарчук
64
Ланин
33
Волков
33
Волков
64
Ланин
9
Мухаметшин
23
Причиненко
23
Причиненко
9
Мухаметшин
72
Голышев
4
Астафьев
4
Астафьев
72
Голышев
10
Лаптев
39
Михалев
39
Михалев
10
Лаптев
11
Прокофьев
98
Ильин
98
Ильин
11
Прокофьев
Остались в запасе
Балтика
Тосно
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Остались в запасе
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
7
Артем Сердюк
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Балтика - Тосно
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Балтика
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