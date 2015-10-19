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Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 19 октября 2015
Суонси
19.10.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
4'
Б. Кркич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
Замена
Эдер
️️️️
А. Айю
80'
79'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Б. Кркич
75'
Замена
И. Афеллай
️️️️
М. Арнаутович
70'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Ч. Адам
66'
Желтая карточка
Д. Шакири
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Корк
59'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Барроу
59'
Желтая карточка
Д. Шелви
57'
45'
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
Э. Уилльямс
42'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кркич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Эдер
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Шелви
77
Барроу
10
Монтеро
4
Корк
24
Айю
18
Гомис
4-2-1-3
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
5
Кэмерон
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
10
Шакири
13
Хоселу
9
Кркич
7
Арнаутович
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
77
Барроу
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
77
Барроу
24
Айю
24
Эдер
24
Эдер
24
Айю
9
Кркич
7
Айрленд
7
Айрленд
9
Кркич
16
Адам
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
16
Адам
7
Арнаутович
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Арнаутович
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Суонси - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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