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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Сундсвалль
Хэкен - Сундсвалль: обзор матча 19 октября 2015
Хэкен
19.10.2015, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сундсвалль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хэкен - Сундсвалль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
4 : 2
31.10.2015
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хэкен
3 : 1
19.10.2015
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
3 : 2
28.09.2015
Сундсвалль
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
Новости команд
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Хэкен
Сундсвалль
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
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2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:36
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.06 08:56
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
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