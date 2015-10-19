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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Гранада
Спортинг - Гранада: обзор матча 19 октября 2015
Спортинг
19.10.2015, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 8 тур
3 : 3
Завершен
Гранада
8'
Б. Эспиноcа
88'
Н. Касес
90+6'
М. Анхель Герреро
21'
Пити
41'
И. Саксесс
74'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гранада
ГОЛ! 3:3!
М. Анхель Герреро
90'
+6
90'
+3
Вторая желтая
Дория
89'
Желтая карточка
Дория
ГОЛ! 2:3!
Н. Касес
Пас отдал
А. Халилович
88'
83'
Замена
Ф. Рико
️️️️
И. Саксесс
81'
Вторая желтая
М. Лопеш
75'
Замена
Тьеви
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Альварес
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
С. Альварес
72'
Желтая карточка
Н. Касес
71'
Желтая карточка
А. Халилович
71'
69'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Пити
Замена
П. Перес
️️️️
К. Кастро
65'
64'
Желтая карточка
И. Саксесс
59'
Желтая карточка
Р. Перес
53'
Желтая карточка
М. Лопеш
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
С. Менендес
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
И. Саксесс
Пас отдал
Х. Маркес
39'
Желтая карточка
К. Бираги
21'
ГОЛ! 1:1!
Пити
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:0!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
А. Лора
8'
7'
Желтая карточка
Пити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Серхио Менендес
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
10
Пити
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Спортинг
26
Деннис Диас
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
23
Тьеви
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Гарсия
11
Лора
14
Эрнандес
20
Эспиноcа
15
Канелья
29
Родригес
10
Касес
6
Альварес
14
Менендес
10
Халилович
16
Кастро
3-1-4-2
1
Андрес
21
Дория
18
Ломбан
3
Бираги
13
Лопеш
21
Крхин
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Пити
19
Эль-Араби
90
Саксесс
6
Альварес
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Альварес
16
Кастро
10
Перес
10
Перес
16
Кастро
14
Менендес
10
Герреро
10
Герреро
14
Менендес
10
Пити
20
Фулкье
20
Фулкье
10
Пити
90
Саксесс
4
Рико
4
Рико
90
Саксесс
19
Эль-Араби
23
Тьеви
23
Тьеви
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Спортинг
Гранада
26
Деннис Диас
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
26
Деннис Диас
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Спортинг - Гранада
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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