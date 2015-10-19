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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Енисей
Луч - Енисей: обзор матча 19 октября 2015
Луч
19.10.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
57'
Д. Гузь
90+1'
М. Казанков (П)
62'
Е. Иванов (П)
83'
А. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Енисей
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Казанков
90'
+1
90'
Желтая карточка
Г. Шелия
84'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Алиев
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Алиев
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Вотинов
66'
64'
Замена
С. Юсифов
️️️️
В. Лешонок
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Селищев
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Иванов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гузь
57'
46'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Мануковский
34'
Замена
М. Васильев
️️️️
Е. Качан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Котляров
77
Селищев
3
Гаджибеков
55
Гузь
2
Кренделев
28
Семенов
3
Насадюк
44
Клопков
60
Казанков
45
Вотинов
18
Гордиенко
4-1-4-1
88
Шелия
35
Гультяев
22
Шабаев
80
Качан
23
Чернов
15
Фатуллаев
8
Мануковский
10
Алиев
8
Иванов
9
Лешонок
88
Галыш
77
Селищев
10
Козлов
10
Козлов
77
Селищев
45
Вотинов
24
Столбовой
24
Столбовой
45
Вотинов
8
Мануковский
92
Скворцов
92
Скворцов
8
Мануковский
9
Лешонок
13
Юсифов
13
Юсифов
9
Лешонок
80
Качан
23
Васильев
23
Васильев
80
Качан
10
Алиев
17
Хрущев
17
Хрущев
10
Алиев
Остались в запасе
Луч
Енисей
67
Сергей Колычев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Луч - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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