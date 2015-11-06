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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Анжи
Мордовия - Анжи: обзор матча 06 ноября 2015
Мордовия
06.11.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
4'
О. Власов
17'
Е. Луценко
53'
Е. Луценко
69'
Я. Джало
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Анжи
Замена
М. Перендиа
️️️️
Д. Ле Таллек
84'
77'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Я. Джало
75'
72'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Желтая карточка
А. Дудиев
70'
ГОЛ! 4:0!
Я. Джало
Пас отдал
Е. Луценко
69'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
59'
ГОЛ! 3:0!
Е. Луценко
Пас отдал
Р. Мухаметшин
53'
46'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Д. Стеванович
44'
Замена
Я. Джало
️️️️
Э. Махмудов
42'
Травма
Э. Махмудов
41'
29'
Желтая карточка
А. Мутари
23'
Желтая карточка
Г. Зотов
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
17'
ГОЛ! 1:0!
О. Власов
Пас отдал
Р. Мухаметшин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
84
Олег Власов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Дарко Лазич
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
25
Лукман Аруна
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
16
Янник Джало
ПП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-2-3-1
77
Ревишвили
44
Тишкин
97
Фибел
44
Рыков
8
Дудиев
16
Стеванович
6
Ле Таллек
8
Махмудов
23
Мухаметшин
84
Власов
48
Луценко
4-3-1-2
30
Песьяков
31
Зотов
3
Гаджибеков
2
Жиров
4
Лазич
20
Мутари
19
Мкртчян
78
Максимов
10
Хадарцев
25
Аруна
10
Боли
Джало
8
Сысуев
8
Сысуев
Джало
6
Ле Таллек
40
Перендиа
40
Перендиа
6
Ле Таллек
8
Махмудов
16
Джало
16
Джало
8
Махмудов
10
Хадарцев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Хадарцев
25
Аруна
9
Алмейда
9
Алмейда
25
Аруна
Остались в запасе
Мордовия
Анжи
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Мордовия - Анжи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волгоград)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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