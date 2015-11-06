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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад: обзор матча 06 ноября 2015
Лас-Пальмас
06.11.2015, пятница, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
29'
Х. Виера
51'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
86'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Эль-Жар
84'
Замена
В. Жозе
️️️️
С. Араухо
75'
70'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
69'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
Момо
️️️️
Х. Виера
67'
57'
Замена
С. Каналес
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
С. Араухо
Пас отдал
Тана
51'
45'
Замена
Брума
️️️️
К. Вела
40'
Желтая карточка
К. Вела
36'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
ГОЛ! 1:0!
Х. Виера
Пас отдал
В. Гомес
29'
Желтая карточка
П. Бигас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
4-2-1-3
13
Варас
22
Гарридо
16
Айтами
6
Бигас
2
Симон
16
Меса
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
21
Араухо
25
Эль-Жар
4-4-2
28
Рульи
19
Мартинес
13
Рейес
26
Мартинес
17
Бершиче
5
Бергара
14
Ильярраменди
5
Кастро
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
10
Виера
11
Момо
11
Момо
10
Виера
25
Эль-Жар
21
Валерон
21
Валерон
25
Эль-Жар
21
Араухо
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
21
Араухо
10
Вела
77
Брума
77
Брума
10
Вела
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
5
Кастро
20
Каналес
20
Каналес
5
Кастро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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