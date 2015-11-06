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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Анжи (мол)
Мордовия (мол) - Анжи (мол): обзор матча 06 ноября 2015
Мордовия (мол)
06.11.2015, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
80'
А. Теняев
15'
М. Эльмурзаев
41'
Ю. Кузьмин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Анжи (мол)
90'
Желтая карточка
А. Белов
88'
Замена
С. Алиев
️️️️
Ч. Агабалаев
Замена
Н. Аксенов
️️️️
В. Нургалеев
85'
84'
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
А. Газимагомедов
Желтая карточка
А. Чубукин
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Теняев
80'
77'
Замена
Ш. Гайдаров
️️️️
Т. Мусалов
Замена
А. Гришин
️️️️
В. Змеёв
76'
Желтая карточка
А. Теняев
75'
Замена
А. Маланьин
️️️️
П. Кульнин
72'
Замена
Р. Навлетов
️️️️
Е. Сысуев
63'
46'
Замена
Ю. Шафинский
️️️️
М. Дженетов
Замена
А. Теняев
️️️️
С. Ширшиков
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
И. Чебану
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ю. Кузьмин
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльмурзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Чебану
52
Сысуев
42
Усов
44
Чубукин
32
Ломич
67
Ширшиков
71
Аскеров
65
Нургалеев
64
Кульнин
9
Адаев
43
Змеёв
4-4-1-1
1
Дженетов
5
Эльмурзаев
45
Джарулаев
4
Белов
5
Мусалов
49
Кузьмин
78
Патахов
33
Газимагомедов
75
Мусалов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
65
Нургалеев
43
Аксенов
43
Аксенов
65
Нургалеев
43
Змеёв
50
Гришин
50
Гришин
43
Змеёв
64
Кульнин
48
Маланьин
48
Маланьин
64
Кульнин
67
Ширшиков
45
Теняев
45
Теняев
67
Ширшиков
25
Чебану
35
Калюжный
35
Калюжный
25
Чебану
52
Сысуев
57
Навлетов
57
Навлетов
52
Сысуев
70
Агабалаев
9
Алиев
9
Алиев
70
Агабалаев
33
Газимагомедов
64
Рамазанов
64
Рамазанов
33
Газимагомедов
75
Мусалов
88
Гайдаров
88
Гайдаров
75
Мусалов
1
Дженетов
16
Шафинский
16
Шафинский
1
Дженетов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Анжи (мол)
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Главный тренер
Сергей Савочкин
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
59
Сергей Тишенков
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Остались в запасе
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Мордовия (мол) - Анжи (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Старт
Новости команд
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Мордовия (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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