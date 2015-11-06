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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Академика
Эшторил - Академика: обзор матча 06 ноября 2015
Эшторил
06.11.2015, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 1
Завершен
Академика
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эшторил - Академика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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