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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 06 ноября 2015
Ноттингем Форест
06.11.2015, пятница, 22:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
5'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Н. Оливейра
89'
84'
Желтая карточка
С. Кристи
80'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
Желтая карточка
Н. Оливейра
73'
73'
Замена
️️️️
Д. Расселл
Замена
️️️️
Д. Уильямс
70'
65'
Замена
️️️️
Д. Хендрик
Замена
️️️️
Д. Уорд
60'
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
5'
Желтая карточка
Д. Уильямс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Лайам Троттер
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
15
Пинильос
5
Миллс
14
Хоббс
2
Личай
23
Осборн
7
Грант
17
Троттер
7
Оливейра
16
Уорд
20
Мендес
4-4-2
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
29
Кристи
5
Шекелл
4
Джонсон
19
Баттерфилд
77
Расселл
29
Хендрик
18
Мартин
18
Вайманн
7
Оливейра
20
Блэксток
20
Блэксток
7
Оливейра
10
Уильямс
10
Уильямс
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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