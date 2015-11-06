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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 06 ноября 2015
Анжер
06.11.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
4'
А. Дукуре
61'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ренн
Желтая карточка
Й. Эндрю
90'
+3
86'
Желтая карточка
К. Гросицки
86'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Гросицки
Пенальти не реализован!
Т. Мангани
83'
Замена
Г. Каранович
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
74'
73'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Д. Сио
Замена
Д. Гомес
️️️️
Ж. Суну
65'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
О. Орьяк
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фернандес
60'
Замена
М. Зеффан
️️️️
П. Энрике
54'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
0
Себастьен Ренуар
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-5-2
16
Бутель
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
7
Орьяк
6
Мангани
17
Ндойе
9
Камара
0
Ренуар
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
4-4-2
56
Костиль
3
Дианье
22
Арман
31
Морейра
24
Бааль
21
Андре
6
Дукуре
6
Фернандес
11
Гросицки
7
Энрике
13
Сио
7
Орьяк
10
Сиссоко
10
Сиссоко
7
Орьяк
91
Суну
25
Гомес
25
Гомес
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
29
Каранович
29
Каранович
17
Кеткеофомфоне
7
Энрике
2
Зеффан
2
Зеффан
7
Энрике
13
Сио
13
Бога
13
Бога
13
Сио
11
Гросицки
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Гросицки
Остались в запасе
Анжер
Ренн
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Анжер - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
Спорт 1
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