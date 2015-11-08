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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Зенит-2
Арсенал - Зенит-2: обзор матча 08 ноября 2015
Арсенал
08.11.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
16'
Д. Айдов
80'
К. Берхамов
63'
Д. Богаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит-2
87'
Замена
И. Обухов
️️️️
С. Иванов
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Федотов
85'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Маслов
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Берхамов
80'
75'
Желтая карточка
С. Иванов
Желтая карточка
М. Кашчелан
75'
72'
Желтая карточка
К. Лобов
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Богаев
Замена
С. Игнатьев
️️️️
В. Рыжков
62'
60'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
К. Берхамов
️️️️
И. Ершов
40'
36'
Желтая карточка
Е. Марков
ГОЛ! 1:0!
Д. Айдов
16'
Желтая карточка
Л. Тесак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
18
Константин Зырянов
ЦП
4-1-3-2
16
Котов
4
Айдов
8
Тесак
23
Калешин
22
Ершов
18
Кашчелан
20
Стеклов
28
Рыжков
19
Федотов
14
Маслов
48
Кутьин
2-1-3-3-1
23
Бабурин
55
Вяткин
55
Лобов
79
Троянов
47
Иванов
88
Богаев
22
Иванов
18
Попов
99
Палиенко
13
Киреенко
20
Марков
28
Рыжков
27
Игнатьев
27
Игнатьев
28
Рыжков
19
Федотов
2
Димидко
2
Димидко
19
Федотов
22
Ершов
7
Берхамов
7
Берхамов
22
Ершов
14
Маслов
57
Деобальд
57
Деобальд
14
Маслов
47
Иванов
96
Обухов
96
Обухов
47
Иванов
Остались в запасе
Арсенал
Зенит-2
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Остались в запасе
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Арсенал - Зенит-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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