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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 08 ноября 2015
Астон Вилла
08.11.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Желтая карточка
Б. Гьюзан
90'
84'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ж. Айю
84'
78'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Я. Туре
Замена
Л. Бакуна
️️️️
С. Синклейр
72'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
К. Хиль
65'
39'
Желтая карточка
Н. Отаменди
25'
Замена
Х. Навас
️️️️
В. Бони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-4-1
1
Гьюзан
23
Амави
21
Хаттон
26
Кларк
4
Ричардс
5
Гуйе
7
Синклейр
15
Санчес
10
Хиль
17
Верету
10
Айю
4-1-2-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандо
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
2
Бони
7
Синклейр
10
Бакуна
10
Бакуна
7
Синклейр
10
Хиль
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Хиль
10
Айю
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Айю
2
Бони
16
Навас
16
Навас
2
Бони
42
Туре
18
Делф
18
Делф
42
Туре
19
Стерлинг
17
Ихеначо
17
Ихеначо
19
Стерлинг
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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