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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Карпи
Сассуоло - Карпи: обзор матча 08 ноября 2015
Сассуоло
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Карпи
28'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Карпи
90'
+2
Желтая карточка
Уоллес
Желтая карточка
А. Консильи
84'
77'
Замена
Уоллес
️️️️
К. Дзаккардо
72'
Желтая карточка
А. Ди Гаудио
Замена
М. Гаццола
️️️️
Ш. Врсалько
69'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Фальчинелли
67'
Желтая карточка
Д. Бьондини
66'
66'
Замена
Ридер
️️️️
Л. Паскиути
64'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Пеллегрини
64'
61'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Л. Марроне
59'
Желтая карточка
Л. Лолло
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
57'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Берарди
28'
27'
Желтая карточка
Л. Марроне
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Федерико Хино
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ариаудо
15
Ачерби
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Сансоне
7
Пеллегрини
94
Берарди
11
Фальчинелли
3-2-3-1
27
Белец
4
Марроне
5
Гальоло
3
Летизия
5
Дзаккардо
11
Силва
19
Паскиути
8
Бьянко
20
Лолло
15
Ласанья
24
Врсалько
23
Гаццола
23
Гаццола
24
Врсалько
7
Пеллегрини
8
Бьондини
8
Бьондини
7
Пеллегрини
11
Фальчинелли
92
Дефрель
92
Дефрель
11
Фальчинелли
5
Дзаккардо
2
Уоллес
2
Уоллес
5
Дзаккардо
4
Марроне
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
4
Марроне
19
Паскиути
10
Ридер
10
Ридер
19
Паскиути
Остались в запасе
Сассуоло
Карпи
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Хино
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Карпи
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альберто Бралья
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