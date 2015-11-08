Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Витязь
Орел - Витязь: обзор матча 08 ноября 2015
Орел
08.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
1 : 0
Завершен
Витязь
81'
М. Серегин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Витязь
Замена
Е. Ручкин
️️️️
М. Серегин
90'
Замена
М. Пашкин
️️️️
И. Вознесенский
87'
ГОЛ! 1:0!
М. Серегин
81'
Замена
Н. Чунихин
️️️️
Р. Суродин
76'
71'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Крючков
64'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
В. Чувилов
60'
Замена
М. Погонин
️️️️
А. Киреев
40'
Замена
А. Юрьев
️️️️
Е. Воронин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
10
Михаил Погонин
ЦП
7
Айдын Мирзоев
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
19
Игорь Бояров
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
4-1-3-2
17
Козырев
3
Полосин
15
Васюков
5
Фурсин
5
Федяев
19
Солнцев
7
Вознесенский
11
Погожев
20
Суродин
10
Мирошкин
15
Серегин
4-2-1-2-1
18
Исупов
94
Ващенко
5
Чернецов
25
Храпов
15
Новиков
35
Енин
8
Чувилов
10
Саламатов
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
15
Серегин
99
Ручкин
99
Ручкин
15
Серегин
7
Вознесенский
17
Пашкин
17
Пашкин
7
Вознесенский
20
Суродин
17
Чунихин
17
Чунихин
20
Суродин
8
Чувилов
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
8
Чувилов
22
Киреев
10
Погонин
10
Погонин
22
Киреев
21
Крючков
19
Бояров
19
Бояров
21
Крючков
37
Воронин
18
Юрьев
18
Юрьев
37
Воронин
Остались в запасе
Орел
Витязь
96
Иван Труханский
ЦФ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
16
Александр Малыгин
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Айдын Мирзоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
96
Иван Труханский
ЦФ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
1
Роман Клюкин
ВР
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Айдын Мирзоев
ЦП
Главный тренер
Эдуард Демин
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Орел - Витязь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Орел
Витязь
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
«Орел» – «Строгино»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«СКА-Хабаровск-2» – «Орел»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
«2DROTS» – «Орел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«2Drots» – «Орел»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
27 июля
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+