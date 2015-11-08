Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Псков
Домодедово - Псков: обзор матча 08 ноября 2015
Домодедово
08.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
2 : 1
Завершен
Псков
58'
В. Самохвалов
65'
В. Самохвалов
62'
А. Почипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Псков
Замена
А. Сапронов
️️️️
Н. Липаткин
89'
87'
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Курбанов
84'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
В. Алейников
82'
Замена
С. Бухаров
️️️️
А. Ременчик
Замена
Р. Мурадов
️️️️
Е. Кирисов
82'
78'
Замена
М. Бобылев
️️️️
С. Егоров
ГОЛ! 2:1!
В. Самохвалов
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Почипов
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
С. Яшин
60'
ГОЛ! 1:0!
В. Самохвалов
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
16
Тимур Бураев
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Александр Заикин
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
Псков
21
Денис Трункин
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Александр Алексеев
ЦФ
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
14
Руслан Мурадов
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
2
Артем Васильев
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
19
Максим Бобылев
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
3-2-5
1
Волкотруб
15
Самохвалов
16
Бураев
55
Коротков
2
Сапожников
9
Большаков
10
Заикин
2
Кирисов
17
Попов
18
Яшин
21
Липаткин
3-3-2-2
21
Трункин
15
Турчин
3
Крупенин
6
Курбанов
14
Сурин
38
Алейников
5
Ременчик
58
Егоров
47
Почипов
17
Шишаев
9
Алексеев
18
Яшин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
18
Яшин
2
Кирисов
14
Мурадов
14
Мурадов
2
Кирисов
21
Липаткин
99
Сапронов
99
Сапронов
21
Липаткин
6
Курбанов
2
Васильев
2
Васильев
6
Курбанов
5
Ременчик
29
Бухаров
29
Бухаров
5
Ременчик
58
Егоров
19
Бобылев
19
Бобылев
58
Егоров
38
Алейников
60
Сакадеев
60
Сакадеев
38
Алейников
Остались в запасе
Домодедово
Псков
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Домодедово - Псков
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Домодедово
Псков
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+