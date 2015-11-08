Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 08 ноября 2015
Севилья
08.11.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Реал
33'
Ч. Иммобиле
60'
Э. Банега
74'
Ф. Льоренте
21'
С. Рамос
90+2'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Х. Родригес
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
М. Андреолли
83'
77'
Замена
Хесе
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Э. Банега
76'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
74'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ч. Иммобиле
69'
62'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
ГОЛ! 2:1!
Э. Банега
Пас отдал
Е. Коноплянка
60'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Е. Коноплянка
33'
30'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
4'
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЛАЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Реал
1
Рубен Янес
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-3-1-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
25
Мариано
3
Андреолли
15
Н'Зонзи
20
Крыховяк
11
Банега
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Иммобиле
4-1-2-2-1
1
Касилья
13
Данило
3
Пепе
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
3
Андреолли
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
3
Андреолли
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
11
Банега
9
Иммобиле
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Иммобиле
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
8
Кроос
10
Хесе
10
Хесе
8
Кроос
Остались в запасе
Севилья
Реал
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Рубен Янес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Севилья - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Матч ТВ
Новости команд
Все
Севилья
Реал
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
Вчера, 14:51
4
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
16 ноября
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
16 ноября
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+