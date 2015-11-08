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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Факел
Томь - Факел: обзор матча 08 ноября 2015
Томь
08.11.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Факел
Замена
Д. Голубов
️️️️
П. Нехайчик
84'
Замена
Н. Баженов
️️️️
И. Темников
80'
Желтая карточка
С. Бендзь
70'
56'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
В. Чуперка
️️️️
К. Погребняк
46'
Замена
П. Тен
️️️️
А. Саная
46'
Желтая карточка
К. Погребняк
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-3-2
55
Криворучко
26
Бордачев
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
33
Нехайчик
10
Кузнецов
17
Пугин
32
Саная
9
Погребняк
4-2-2-2
1
Саутин
93
Бурнаш
29
Шахов
15
Тихий
71
Багаев
6
Свежов
27
Мурнин
10
Альшин
7
Коробов
19
Касьян
17
Бирюков
32
Саная
22
Тен
22
Тен
32
Саная
9
Погребняк
92
Чуперка
92
Чуперка
9
Погребняк
11
Темников
32
Баженов
32
Баженов
11
Темников
33
Нехайчик
85
Голубов
85
Голубов
33
Нехайчик
Остались в запасе
Томь
Факел
77
Олег Чуваев
ВР
90
Андрей Лях
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
90
Андрей Лях
ОП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Томь - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Труд
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