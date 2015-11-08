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Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 08 ноября 2015
Боруссия Д
08.11.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Шальке-04
30'
С. Кагава
43'
М. Гинтер
48'
П. Обамеянг
33'
К. Хунтелаар
71'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Платте
Желтая карточка
Ю. Вайгль
89'
89'
Замена
Ф. Платте
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
С. Бендер
️️️️
Г. Кастро
87'
Желтая карточка
М. Шмельцер
82'
71'
ГОЛ! 3:2!
К. Хунтелаар
69'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
С. Колашинац
60'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
56'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
П. Обамеянг
48'
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
48'
46'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
ГОЛ! 2:1!
М. Гинтер
Пас отдал
Г. Мхитарян
43'
38'
Желтая карточка
Л. Горецка
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Сане
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
М. Гинтер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
28
Гинтер
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
10
Кагава
7
Обамеянг
4-1-1-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
3
Аого
23
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
8
Кастро
5
Бендер
5
Бендер
8
Кастро
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
33
Нойштедтер
36
Платте
36
Платте
33
Нойштедтер
23
Колашинац
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
23
Колашинац
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Майер
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт HD
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