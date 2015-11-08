Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 08 ноября 2015
Аугсбург
08.11.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
90+1'
П. Верхаг (П)
58'
К. Писарро
69'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Видвальд
90'
+3
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Верхаг
90'
+1
81'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Т. Гебре Селасси
77'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ч. Донь-Вон
75'
69'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бартельс
Пас отдал
З. Юнузович
64'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
А. Эссвайн
️️️️
К. Чжа-Чеол
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Пас отдал
С. Гарсия
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Кор
55'
46'
Замена
К. Писарро
️️️️
Э. Уджа
11'
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
Д. Кор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-2
1
Хитц
30
Макс
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
30
Каюби
31
Кор
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
4-5-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
6
Гальвез
23
Вестергор
25
Гарсия
21
Озтюнали
31
Бартельс
16
Юнузович
44
Баргфреде
3
Гарсия
11
Уджа
33
Чжи Донь-Вон
17
Вернер
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
30
Моравек
30
Моравек
31
Кор
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
23
Гебре Селасси
21
Озтюнали
23
Кроос
23
Кроос
21
Озтюнали
11
Уджа
14
Писарро
14
Писарро
11
Уджа
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Аугсбург - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+