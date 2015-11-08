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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Волга
Тюмень - Волга: обзор матча 08 ноября 2015
Тюмень
08.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Волга
8'
Х. Мамтов
19'
И. Чудин
65'
Н. Саталкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Волга
Замена
А. Куликов
️️️️
Д. Кленкин
90'
+3
Замена
А. Полин
️️️️
Н. Теленков
90'
+2
85'
Замена
А. Прошин
️️️️
Н. Замалиев
Желтая карточка
В. Пономарев
75'
75'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Саркисов
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Саталкин
57'
Замена
А. Козлов
️️️️
Леандро
57'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Лукьянов
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Павленко
57'
ГОЛ! 2:0!
И. Чудин
19'
10'
Желтая карточка
А. Саркисов
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
8'
Желтая карточка
Х. Мамтов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-2-3-1
35
Телков
77
Павленко
19
Пономарев
4
Локтионов
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
9
Мамтов
4-3-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
3
Пасько
25
Буйволов
19
Гарбуз
31
Леандро
13
Замалиев
7
Миносян
87
Саталкин
11
Саркисов
9
Лукьянов
20
Теленков
8
Полин
8
Полин
20
Теленков
77
Павленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
77
Павленко
4
Кленкин
91
Куликов
91
Куликов
4
Кленкин
9
Лукьянов
77
Костюков
77
Костюков
9
Лукьянов
13
Замалиев
77
Прошин
77
Прошин
13
Замалиев
11
Саркисов
10
Петров
10
Петров
11
Саркисов
31
Леандро
32
Козлов
32
Козлов
31
Леандро
Остались в запасе
Тюмень
Волга
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тюмень
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1 : 2
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2 : 1
15.05.2016
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Геолог
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