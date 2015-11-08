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Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 08 ноября 2015
Ливерпуль
08.11.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
42'
Ф. Коутиньо
21'
Я. Боласи
82'
С. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
87'
Замена
Д. Матч
️️️️
Й. Кабай
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Айб
87'
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Данн
79'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Д. Панчеон
Желтая карточка
Н. Клайн
77'
67'
Желтая карточка
П. Суаре
65'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Б. Сако
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Э. Джан
65'
56'
Желтая карточка
Д. Панчеон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Лаллана
42'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
М. Сахо
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Боласи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
5
Морено
37
Шкртел
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
6
Лейва
11
Коутиньо
10
Лаллана
33
Айб
20
Бентеке
4-5-1
13
Хеннесси
16
Келли
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
20
Сако
29
Кабай
11
МакАртур
40
Панчеон
11
Боласи
10
Заа
12
Сахо
6
Ловрен
6
Ловрен
12
Сахо
33
Айб
27
Ориги
27
Ориги
33
Айб
23
Джан
9
Фирмино
9
Фирмино
23
Джан
29
Кабай
77
Матч
77
Матч
29
Кабай
40
Панчеон
16
Ледли
16
Ледли
40
Панчеон
20
Сако
13
Уикхэм
13
Уикхэм
20
Сако
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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