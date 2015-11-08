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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 08 ноября 2015
Барселона
08.11.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
60'
Неймар
70'
Л. Суарес (П)
85'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
85'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
82'
79'
Замена
Саму
️️️️
С. Кастильехо
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
79'
72'
Желтая карточка
Д. Бонера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Суарес
70'
69'
Желтая карточка
Х. Коста
66'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
Ж. Пике
64'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
С. Бускетс
60'
Желтая карточка
Неймар
47'
Желтая карточка
Л. Суарес
47'
39'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
А. Иньеста
37'
Желтая карточка
Ж. Матье
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
18
Альба
3
Пике
22
Матье
10
Алвес
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
10
Неймар
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
23
Ареоля
2
Гаспар
4
Руис
23
Бонера
24
Коста
21
Бруно
6
Джонатан
17
Пина
70
Кастильехо
4
Суарес
9
Сольдадо
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
70
Кастильехо
14
Саму
14
Саму
70
Кастильехо
17
Пина
94
Бакамбу
94
Бакамбу
17
Пина
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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