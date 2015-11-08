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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - СКА-Хабаровск
Армавир - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 ноября 2015
Армавир
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
29'
И. Удалый
90+2'
Д. Гатикоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гатикоев
90'
+3
Желтая карточка
И. Эдиев
Вторая желтая
К. Морозов
90'
+2
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Гатикоев
89'
Замена
Р. Умаров
️️️️
К. Базелюк
83'
Желтая карточка
В. Сорокин
Желтая карточка
А. Алексанян
83'
79'
Замена
В. Сорокин
️️️️
В. Никифоров
78'
Замена
А. Киреев
️️️️
Т. Микуцкис
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Васильев
77'
69'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Г. Ходжава
Замена
И. Чежия
️️️️
З. Арзиани
67'
Желтая карточка
А. Васильев
64'
Желтая карточка
Т. Царикаев
59'
Замена
И. Падерин
️️️️
А. Воронкин
46'
45'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Удалый
Желтая карточка
К. Морозов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
11
Ризван Умаров
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
4-1-4-1
71
Ревякин
99
Морозов
20
Дугалич
24
Мирошниченко
19
Алексанян
17
Царикаев
17
Васильев
25
Арзиани
90
Михеев
3
Воронкин
10
Амбарцумян
3-2-2-1-1
99
Дюпин
3
Удалый
5
Нестеренко
5
Эдиев
10
Никифоров
85
Попов
28
Ходжава
23
Ваганов
90
Безлихотнов
10
Базелюк
17
Васильев
9
Исаев
9
Исаев
17
Васильев
25
Арзиани
3
Чежия
3
Чежия
25
Арзиани
3
Воронкин
10
Падерин
10
Падерин
3
Воронкин
5
Микуцкис
88
Киреев
88
Киреев
5
Микуцкис
10
Никифоров
15
Сорокин
15
Сорокин
10
Никифоров
10
Базелюк
11
Умаров
11
Умаров
10
Базелюк
28
Ходжава
23
Гатикоев
23
Гатикоев
28
Ходжава
Остались в запасе
Армавир
СКА-Хабаровск
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Армавир - СКА-Хабаровск
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Юность
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