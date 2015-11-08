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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Сталь
Динамо К - Сталь: обзор матча 08 ноября 2015
Динамо К
08.11.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сталь
88'
А. Ярмоленко
90+4'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Сталь
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
90'
+4
Желтая карточка
А. Драгович
89'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Буяльский
88'
87'
Желтая карточка
Ю. Панькив
84'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
А. Котляр
82'
Желтая карточка
С. Воронин
Желтая карточка
Е. Хачериди
79'
76'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
В. Кулач
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Д. Гармаш
76'
Замена
О. Гусев
️️️️
М. Велозу
61'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Д. Гонсалес
61'
46'
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Козак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
3-3-2-2
23
Рыбка
15
Драгович
34
Хачериди
21
Вида
37
Рыбалка
8
Макаренко
44
Велозу
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
10
Гонсалес
3-3-1-1-2
79
Панькив
32
Ищенко
7
Воронин
3
Адамюк
4
Кравченко
29
Кучеров
19
Пшеничных
17
Карасюк
10
Козак
10
Кулач
77
Котляр
10
Гонсалес
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Гонсалес
44
Велозу
20
Гусев
20
Гусев
44
Велозу
19
Гармаш
91
Теодорчик
91
Теодорчик
19
Гармаш
10
Козак
11
Будник
11
Будник
10
Козак
10
Кулач
8
Гоменюк
8
Гоменюк
10
Кулач
77
Котляр
27
Дебелко
27
Дебелко
77
Котляр
Остались в запасе
Динамо К
Сталь
1
Александр Шовковский
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Динамо К - Сталь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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