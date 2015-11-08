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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Говерла
Днепр - Говерла: обзор матча 08 ноября 2015
Днепр
08.11.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
52'
Матеус
62'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Говерла
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Безус
77'
Замена
Эдмар
️️️️
Матеус
72'
66'
Замена
М. Ряшко
️️️️
А. Савченко
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
62'
61'
Замена
А. Хобленко
️️️️
М. Сергийчук
60'
Замена
В. Гавриш
️️️️
П. Кутас
ГОЛ! 1:0!
Матеус
52'
46'
Желтая карточка
В. Лухтанов
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Данило
46'
44'
Желтая карточка
А. Цуриков
40'
Желтая карточка
П. Кутас
Желтая карточка
Данило
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
90
Данило
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
28
Евгений Чумак
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
23
Дуглас
27
Томечак
14
Чеберячко
18
Гуйе
36
Пико
90
Данило
90
Безус
16
Гама
11
Селезнев
99
Матеус
4-3-3
1
Рудько
77
Кутас
95
Лухтанов
28
Ягодинскис
8
Люлька
8
Савченко
9
Цуриков
17
Кузык
77
Хлебас
7
Сергийчук
11
Гемега
90
Данило
7
Лучкевич
7
Лучкевич
90
Данило
99
Матеус
8
Эдмар
8
Эдмар
99
Матеус
90
Безус
10
Зозуля
10
Зозуля
90
Безус
8
Савченко
5
Ряшко
5
Ряшко
8
Савченко
77
Кутас
14
Гавриш
14
Гавриш
77
Кутас
7
Сергийчук
9
Хобленко
9
Хобленко
7
Сергийчук
Остались в запасе
Днепр
Говерла
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
10
Игорь Худобяк
ЦФ
28
Евгений Чумак
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Остались в запасе
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Остались в запасе
10
Игорь Худобяк
ЦФ
28
Евгений Чумак
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Днепр - Говерла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Говерла
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6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
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2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
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