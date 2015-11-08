Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Терек-2
Биолог-Новокубанск - Терек-2: обзор матча 08 ноября 2015
Биолог-Новокубанск
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
0 : 3
Завершен
Терек-2
36'
А. Кацаев (П)
54'
З. Майсултанов
78'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Биолог-Новокубанск - Терек-2
90'
Замена
В. Исраилов
️️️️
Е. Дегтярев
Желтая карточка
Ю. Дмитриенко
89'
88'
Замена
А. Кадыров
️️️️
И. Акаев
86'
Замена
М. Асхабов
️️️️
А. Гераев
82'
Замена
М. Асхабов
️️️️
А. Гарисултанов
Желтая карточка
М. Анохин
80'
Замена
А. Борисов
️️️️
В. Кириченко
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Кацаев
76'
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
З. Майсултанов
Замена
Ю. Дмитриенко
️️️️
Н. Галкин
71'
Замена
В. Руденко
️️️️
Е. Левин
63'
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
Н. Акимов
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
З. Майсултанов
Желтая карточка
А. Никифоров
51'
47'
Желтая карточка
Х. Шахтиев
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кацаев
Замена
Р. Ковалев
️️️️
Е. Гаврилов
35'
Красная карточка
В. Шевченко
33'
6'
Желтая карточка
И. Акаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Биолог-Новокубанск
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Антон Никифоров
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
87
Ислам Акаев
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
6
Александр Борисов
ЛЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
80
Руслан Гомлешко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
98
Муслим Асхабов
ЦП
99
Мовсар Асхабов
ЦФ
77
Али Кадыров
ЦФ
82
Висхаж Исраилов
ЦФ
3-5-1-1
12
Шевченко
8
Никифоров
2
Анохин
26
Гудаев
57
Акимов
14
Галкин
5
Халваши
2
Левин
14
Кириченко
17
Камынин
26
Гаврилов
3-5-2
81
Майрбеков
60
Гарисултанов
40
Шахтиев
95
Абубакаров
10
Кацаев
72
Абдурашидов
61
Боршаев
83
Гераев
11
Дегтярев
87
Акаев
10
Майсултанов
2
Левин
19
Руденко
19
Руденко
2
Левин
57
Акимов
80
Гомлешко
80
Гомлешко
57
Акимов
14
Галкин
12
Дмитриенко
12
Дмитриенко
14
Галкин
14
Кириченко
6
Борисов
6
Борисов
14
Кириченко
26
Гаврилов
27
Ковалев
27
Ковалев
26
Гаврилов
10
Майсултанов
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
10
Майсултанов
60
Гарисултанов
99
Асхабов
99
Асхабов
60
Гарисултанов
83
Гераев
98
Асхабов
98
Асхабов
83
Гераев
87
Акаев
77
Кадыров
77
Кадыров
87
Акаев
11
Дегтярев
82
Исраилов
82
Исраилов
11
Дегтярев
Остались в запасе
Биолог-Новокубанск
Терек-2
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
Остались в запасе
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Статистика матча Биолог-Новокубанск - Терек-2
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Биолог
Новости команд
Все
Биолог-Новокубанск
Терек-2
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
2
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+