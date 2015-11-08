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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 08 ноября 2015
Бордо
08.11.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 1
Завершен
Монако
36'
Н. Морис-Белэй
40'
С. Ямбере
48'
Я. Плашил
23'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Э. Кривелли
86'
75'
Замена
А. Туре
️️️️
М. Пашалич
72'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
А. Унас
️️️️
Н. Морис-Белэй
70'
66'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
В. Хазри
65'
62'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Карвалью
54'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Кошта
ГОЛ! 3:1!
Я. Плашил
Пас отдал
Э. Кривелли
48'
ГОЛ! 2:1!
С. Ямбере
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Морис-Белэй
36'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
30'
Замена
Ж. Приор
️️️️
С. Каррассо
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Иоан Андзуана
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-2-4
16
Каррассо
26
Контенто
22
Сане
5
Паллуа
4
Ямбере
18
Плашил
71
Бийого Поко
6
Савье
19
Морис-Белэй
10
Хазри
27
Кривелли
3-1-2-2-2
1
Субашич
6
Карвалью
24
Раджи
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
8
Моутинью
28
Тулалан
20
Силва
8
Пашалич
11
Кошта
9
Каррийо
16
Каррассо
40
Приор
40
Приор
16
Каррассо
19
Морис-Белэй
96
Унас
96
Унас
19
Морис-Белэй
27
Кривелли
14
Диабате
14
Диабате
27
Кривелли
8
Пашалич
6
Туре
6
Туре
8
Пашалич
6
Карвалью
21
Бочилия
21
Бочилия
6
Карвалью
11
Кошта
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
11
Кошта
Остались в запасе
Бордо
Монако
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
17
Иоан Андзуана
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
Остались в запасе
17
Иоан Андзуана
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бордо - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Спорт 1
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