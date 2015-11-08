Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 08 ноября 2015
Рубин
08.11.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
38'
Г. Карадениз
90+1'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
90'
+1
88'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Померко
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
М. Девич
83'
80'
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Концедалов
70'
Замена
А. Яхович
️️️️
А. Чочиев
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
В. Устинов
69'
60'
Желтая карточка
Д. Ятченко
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
О. Кузьмин
38'
26'
Желтая карточка
И. Таранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
19
Виталий Устинов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Жерон Симайс
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
19
Устинов
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кузьмин
40
Благо
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
32
Девич
99
Канунников
3-3-2-1-1
1
Лория
30
Надсон
25
Концедалов
0
Таранов
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Померко
8
Габулов
89
Молло
11
Чочиев
12
Симайс
19
Устинов
3
Набиуллин
3
Набиуллин
19
Устинов
32
Девич
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
32
Девич
20
Померко
23
Горбатенко
23
Горбатенко
20
Померко
11
Чочиев
18
Яхович
18
Яхович
11
Чочиев
25
Концедалов
9
Садик
9
Садик
25
Концедалов
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Рубин
Крылья Советов
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+