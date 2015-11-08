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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Арсенал-2
Металлург Л - Арсенал-2: обзор матча 08 ноября 2015
Металлург Л
08.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал-2
25'
Е. Фролов
33'
Р. Еремеев
63'
Д. Смирнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Арсенал-2
Замена
А. Карасев
️️️️
Е. Фролов
87'
Замена
М. Большаков
️️️️
С. Белоусов
83'
75'
Замена
П. Борисов
️️️️
А. Фарион
Замена
А. Титов
️️️️
Р. Тимохин
72'
65'
Желтая карточка
А. Лобзин
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Смирнов
61'
Замена
Р. Норматов
️️️️
В. Альшанский
53'
Замена
А. Лобзин
️️️️
Р. Гагиты
ГОЛ! 2:0!
Р. Еремеев
33'
ГОЛ! 1:0!
Е. Фролов
25'
23'
Пенальти не реализован!
В. Альшанский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
21
Евгений Костин
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
25
Александр Асташов
ЦЗ
13
Антон Фарафонов
ЦП
4
Евгений Барбашин
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
3-5-1-1
16
Кобзев
22
Кожемякин
2
Титов
24
Гоцук
21
Костин
29
Фролов
7
Белоусов
7
Иванников
13
Еремеев
14
Подковыров
45
Тимохин
4-1-3-2
36
Левашов
11
Стародуб
55
Фарион
92
Налетов
2
Сорокин
27
Мингазов
20
Сергеев
73
Гагиты
24
Смирнов
9
Изотов
30
Альшанский
29
Фролов
18
Карасев
18
Карасев
29
Фролов
7
Белоусов
24
Большаков
24
Большаков
7
Белоусов
45
Тимохин
34
Титов
34
Титов
45
Тимохин
73
Гагиты
26
Лобзин
26
Лобзин
73
Гагиты
30
Альшанский
80
Норматов
80
Норматов
30
Альшанский
55
Фарион
40
Борисов
40
Борисов
55
Фарион
Остались в запасе
Металлург Л
Арсенал-2
25
Александр Асташов
ЦЗ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
13
Антон Фарафонов
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
35
Максим Староверов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Остались в запасе
25
Александр Асташов
ЦЗ
4
Евгений Барбашин
ЦФ
13
Антон Фарафонов
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
35
Максим Староверов
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Василий Рожнов
Статистика матча Металлург Л - Арсенал-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Металлург
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