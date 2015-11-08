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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Зенит
Энергомаш - Зенит: обзор матча 08 ноября 2015
Энергомаш
08.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
50'
А. Колесников
87'
А. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Зенит
90'
Замена
Д. Булатов
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Аршинов
️️️️
В. Сергеев
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамян
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Фасхутдинов
79'
74'
Желтая карточка
И. Бикчантаев
70'
Замена
А. Адамян
️️️️
С. Туктаров
70'
Замена
А. Леднев
️️️️
В. Еремеев
Замена
Д. Самойлов
️️️️
С. Кудрин
69'
65'
Желтая карточка
Д. Барышников
62'
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Маматюк
Замена
М. Меренков
️️️️
А. Самсонов
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Колесников
50'
Желтая карточка
А. Самсонов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
8
Владимир Еремеев
ЛП
23
Евгений Захаров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
3-1-4-2
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
21
Бутырин
21
Белобаев
27
Калугин
7
Тонких
11
Концедалов
26
Кудрин
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
4-4-2
16
Букиевский
94
Муромцев
99
Барышников
25
Ревякин
13
Туктаров
38
Зинович
23
Захаров
10
Маматюк
8
Еремеев
16
Хазов
11
Бикчантаев
44
Самсонов
29
Меренков
29
Меренков
44
Самсонов
26
Кудрин
15
Самойлов
15
Самойлов
26
Кудрин
14
Сергеев
91
Аршинов
91
Аршинов
14
Сергеев
88
Фасхутдинов
76
Агеев
76
Агеев
88
Фасхутдинов
8
Еремеев
14
Леднев
14
Леднев
8
Еремеев
13
Туктаров
31
Адамян
31
Адамян
13
Туктаров
16
Хазов
21
Булатов
21
Булатов
16
Хазов
10
Маматюк
11
Аброскин
11
Аброскин
10
Маматюк
Остались в запасе
Энергомаш
Зенит
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Статистика матча Энергомаш - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Энергомаш
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