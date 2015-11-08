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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 08 ноября 2015
Малага
08.11.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
64'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
90'
+2
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
90'
Желтая карточка
Ф. Варела
86'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
А. Сехудо
Замена
Х. Мастур
️️️️
А. Тигадуини
85'
Желтая карточка
Шарлес
79'
78'
Желтая карточка
К. Пиччини
Замена
Р. Орта
️️️️
Хуанкар
77'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Ресио
70'
67'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Р. ван дер Ваарт
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Ф. Варела
Желтая карточка
М. Ангелери
48'
46'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Дигар
40'
Желтая карточка
А. Сехудо
31'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
98
Хашим Мастур
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-4-1-1
13
Камени
15
Бока
3
Велигтон
16
Росалес
2
Ангелери
36
Ресио
12
Тиссоне
27
Хуанкар
24
Тигадуини
17
Дуда
19
Шарлес
4-1-2-2-1
1
Адан
12
Пиччини
16
Вестерманн
18
Гонсалес
3
Варела
6
Петрос
16
Сехудо
15
Дигар
17
Хоакин
8
ван дер Ваарт
24
Кастро
24
Тигадуини
98
Мастур
98
Мастур
24
Тигадуини
27
Хуанкар
21
Орта
21
Орта
27
Хуанкар
36
Ресио
9
Чоп
9
Чоп
36
Ресио
16
Сехудо
2
Молинеро
2
Молинеро
16
Сехудо
15
Дигар
25
Торрес
25
Торрес
15
Дигар
8
ван дер Ваарт
25
Себальос
25
Себальос
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Малага
Бетис
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Малага - Бетис
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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