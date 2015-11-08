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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 08 ноября 2015
Эмполи
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
19'
М. Маккароне
32'
М. Манджукич
38'
П. Эвра
84'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Ювентус
86'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Бюхель
️️️️
П. Зелински
86'
84'
ГОЛ! 1:3!
П. Дибала
81'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Р. Крунич
69'
68'
Замена
П. Дибала
️️️️
Х. Куадрадо
68'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
А. Мората
Замена
Р. Крунич
️️️️
Л. Паредес
68'
60'
Желтая карточка
Д. Буффон
Желтая карточка
М. Руй
58'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Р. Маиелло
58'
51'
Желтая карточка
А. Мората
38'
ГОЛ! 1:2!
П. Эвра
Пас отдал
Х. Куадрадо
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
26
Тонелли
21
Коста
16
Лорини
5
Паредес
8
Маиелло
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Эвра
7
Куадрадо
8
Погба
10
Маркизио
28
Хедира
9
Манджукич
21
Мората
5
Паредес
33
Крунич
33
Крунич
5
Паредес
7
Зелински
10
Бюхель
10
Бюхель
7
Зелински
8
Маиелло
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Маиелло
21
Мората
14
Кьеллини
14
Кьеллини
21
Мората
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Дибала
7
Куадрадо
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Спорт Плюс
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