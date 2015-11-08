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Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 08 ноября 2015
Локомотив
08.11.2015, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
47'
Н. Ломбертс (АГ)
56'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Ниасс
89'
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Миранчук
85'
Желтая карточка
В. Денисов
79'
76'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Анюков
73'
Желтая карточка
Л. Нету
71'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Рязанцев
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
65'
63'
Замена
А. Витсель
️️️️
Х. Гарсия
Желтая карточка
Майкон
62'
61'
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
Пас отдал
У. Ниасс
56'
48'
Желтая карточка
Халк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Ломбертс
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЦП
10
Данни
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
6
Хави Гарсия
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
49
Шишкин
4
Дюрица
55
Янбаев
88
Ндинга
11
Майкон
18
Коломейцев
19
Самедов
59
Миранчук
14
Ниасс
4-4-1-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Кришито
13
Нету
10
Данни
4
Юсупов
7
Рязанцев
7
Халк
6
Хави Гарсия
22
Дзюба
59
Миранчук
17
Михалик
17
Михалик
59
Миранчук
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
14
Ниасс
32
Шкулетич
32
Шкулетич
14
Ниасс
7
Рязанцев
8
Смольников
8
Смольников
7
Рязанцев
22
Анюков
94
Евсеев
94
Евсеев
22
Анюков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Витсель
6
Хави Гарсия
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
33
Валерий Ярошенко
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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