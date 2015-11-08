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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 08 ноября 2015
Торино
08.11.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Интер
31'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
90'
+4
Замена
А. Раноккия
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Амаури
️️️️
Д. Базелли
82'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
78'
76'
Замена
А. Льяич
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Б. Перес
75'
67'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Икарди
63'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
63'
Желтая карточка
К. Глик
31'
31'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
24
Моретти
15
Глик
27
Силва
24
Бенасси
33
Базелли
5
Вивес
33
Перес
11
Белотти
27
Квальярелла
3-4-1-2
1
Ханданович
24
Мурильо
13
Миранда
15
Жуан
33
Д'Амброзио
17
Медель
30
Мело
5
Нагатомо
19
Кондогбиа
9
Икарди
8
Паласио
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
33
Базелли
11
Амаури
11
Амаури
33
Базелли
9
Икарди
14
Перишич
14
Перишич
9
Икарди
24
Мурильо
13
Раноккия
13
Раноккия
24
Мурильо
8
Паласио
22
Льяич
22
Льяич
8
Паласио
Остались в запасе
Торино
Интер
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Торино - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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