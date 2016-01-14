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    Расписание матчей 14-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
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    Товарищеские матчи 2016
    14 января, четверг
    02:30
    Шальке-04
    0:3
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    14 января, четверг
    04:30
    Интернасьонал
    3:3
    Байер
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
    14 января, четверг
    22:00
    Гранада
    0:3
    Валенсия
    Матч завершен
    14 января, четверг
    22:30
    Атлетико
    3:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
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